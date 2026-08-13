Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Αυγούστου, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην πάροδο Νικολάου Μουσχοντή, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Από το φλεγόμενο διαμέρισμα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μια 78χρονη γυναίκα και η 52χρονη κόρη της.

Παρά τη γρήγορη απομάκρυνσή τους, οι δύο γυναίκες εισέπνευσαν καπνό και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.