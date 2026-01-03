Φωτιά, σε χώρο κτηρίου προσωρινής διαμονής στην οδό Μάρνη, στο κέντρο της Αθήνας, ξέσπασε αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής με απεγκλωβισμό τριών ατόμων

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν με 18 πυροσβέστες, έξι οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία έχουν ήδη απεγκλωβιστεί τέσσερα άτομα.