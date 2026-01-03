Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας στον οδό Μάρνης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 18 πυροσβέστες, έξι οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν τέσσερις ενοίκους από το κτήριο, τρεις από το κλιμακοστάσιο και τον άλλο με το κλιμακοφόρο όχημα, οι οποίοι υπέστησαν μικροτραυματισμούς και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η πυρκαγιά έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο.