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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) στον Νέο Κόσμο, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην οδό Ευδόξου.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες έχει βρεθεί μια σορός αγνώστων, μέχρι στιγμής, στοιχείων. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ενεργή εστία φωτιάς.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Εικόνες από την επιχείρηση κατάσβεσης στον Νέο Κόσμο:

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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