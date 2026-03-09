Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στον Ταύρο. Πυρκαγιά ξέσπασε μετά τις 4 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου στην οδό Μαραθώνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα απομακρύνθηκαν άμεσα από το κτήριο. Το ένα εκ των δύο, ηλικίας 50 ετών, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε, σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής και 15 Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, καθώς και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, προκειμένου να σβήσουν πλήρως τη φωτιά.

Δείτε την ανάρτηση της Πυροσβεστικής στο Χ: