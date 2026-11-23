Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (23/11) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε τρία λεωφορεία των ΜΑΤ, έπειτα από μηχανική βλάβη στην οδό Κοκκινοπούλου, στην περιοχή του Γουδή εντός του Στρατοπέδου «Νικολάου Ζορμπά».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κλήση στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής πραγματοποιήθηκε στις 17:20, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα από τον 4ο ΠΣ Αθηνών, 12ο ΠΣ Αθηνών, 9ο ΠΣ Αθηνών και Π.Υ. Νέας Μάκρης.

Η επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει ότι η μηχανική βλάβη ξεκίνησε από το ένα λεωφορείο και μεταφέρθηκε στα άλλα δύο. Τα τρία λεωφορεία ήταν παρατεταγμένα μεταξύ τους.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.