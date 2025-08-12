Η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα στον Δήμο Ζηρού της Πρέβεζας, κοντά στη Φιλιππιάδα, ενώ πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος της περιοχής, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική.

Οι κάτοικοι των περιοχών Ριζοβούνι, Ζερβό, Ζηρόπολη και Γαλατάς, καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς το Θεσπρωτικό για τη δική τους ασφάλεια.

Η φωτιά πέρασε την Ιόνια Οδό και έχει διάσπαρτες εστίες. Έχει κάψει δασικές εκτάσεις και εκτάσεις με ελαιόδεντρα.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 17 οχήματα και δυο ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς.

Παράλληλα ήχησε το 112 που καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στον Γυμνότοπο να απομακρυνθούν προς Κερασώνα. Επίσης αυτούς που βρίσκονται σε Άγιο Γεώργιο και Δρυόφυτο, για απομάκρυνση προληπτικά προς Φιλιππιάδα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Νέα μηνύματα ακολούθησαν λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα, καλώντας όσους βρίσκονται στο Βαθύ, στην Αγία Παρασκευή και στην Πρέβεζα να απομακρυνθούν προς Κερασώνα.

Επίσης, καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Παπαδάτες, Γαλατάς, Ριζοβούνι, Μελιανά και Ζερβός να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Κλειστή είναι η Παλαιά Εθνική Οδός Ιωαννίνων – Πρέβεζας.

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής ερευνά τα αίτια των αλεπάλληλων πυρκαγιών

Με εντολή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, λόγω του μεγάλου αριθμού ενάρξεων πυρκαγιών σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, έχουν μεταβεί Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε), όπου σε συνεργασία με τις Αστυνομικές δυνάμεις των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων των ανωτέρω περιοχών, διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.