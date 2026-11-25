Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (25/11) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία επί της οδού Πιπίνου, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:30, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά εντοπίζεται στο υπόγειο και στο ισόγειο του κτηρίου, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της και τον περιορισμό των φλογών.

Στο σημείο εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους στους χώρους του υπογείου και του ισογείου, όπου έχει εντοπιστεί η εστία της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τραυματισμούς ή για την έκταση των υλικών ζημιών που έχουν προκληθεί στο εγκαταλελειμμένο ακίνητο.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Τα αρμόδια στελέχη της Πυροσβεστικής θα εξετάσουν τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Προς το παρόν, τα αίτια παραμένουν άγνωστα, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης.