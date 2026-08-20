Στα πόδια σηκώθηκε το κέντρο της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα της Πέμπτης (20 Αυγούστου), όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Μελενίκου 35, στην περιοχή πάνω από τη Ροτόντα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:45 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όπως γράφει το thestival. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη στο εσωτερικό του ακινήτου προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Ο πυκνός καπνός σκέπασε γρήγορα μεγάλη έκταση του κέντρου της πόλης, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Καθώς το ακίνητο βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη γειτονιά, δίπλα σε πολυκατοικίες, η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν καθοριστική για να αποτραπεί η εξάπλωση της φωτιάς σε γειτονικά κτίρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο κτήριο παραμένει εγκαταλελειμμένο για χρόνια, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό στο ίδιο σημείο στο παρελθόν.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών βρίσκονται σε εξέλιξη, με την εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς να παρουσιάζει βελτίωση και τις δυνάμεις να καταβάλουν προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχό της. Δείτε βίντεο: