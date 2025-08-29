Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (29/8) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, επί της οδού Ιάσονος, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία από την έρευνα η εστία της φωτιάς εκδηλώθηκε σε ανοιχτό τμήμα του χώρου. Μόλις περίοικοι αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά ειδοποίησαν την πυροσβεστική.

Η περιοχή θεωρείται ότι έχει μεγάλη επικινδυνότητα, καθώς το κτήριο βρίσκεται ανάμεσα σε άλλα κτήρια, πολλά από τα οποία και αυτά εγκαταλελειμμένα και με μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υλικών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν την επιχείρηση κατάσβεσης. Ταυτόχρονα, κλιμάκια της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής πραγματοποίησαν έλεγχο στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι εντός του χώρου ενδέχεται να βρίσκονται άτομα. Ο έλεγχος αποκάλυψε την ύπαρξη πρόχειρων καταλυμάτων και σκηνών, που χρησιμοποιούνται από άστεγους και χρήστες, ωστόσο δεν βρέθηκαν άνθρωποι μέσα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες καταστηματαρχών, αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες που το συγκεκριμένο σημείο παίρνει φωτιά, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώνονται οι πυρκαγιές.