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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Κατακουζηνού 12 στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στα Εξάρχεια.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον δεύτερο όροφο με τις επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο.

Λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της Νικηταρά.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε κτίριο επί της οδού Κατακουζηνού του Δήμου Αθηναίων. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες το συμβάν αντιμετωπίζεται.