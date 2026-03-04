Φωτογραφίες και βίντεο «Ζούγκλας»: Δανάη Μαραγκού

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Μεταξουργείο ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης, ενώ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης εντοπίστηκε σορός αγνώστων στοιχείων.

Εντοπίστηκε ανθρώπινη σορός

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις και αυτή τη στιγμή επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε ανθρώπινη σορός, αγνώστων στοιχείων.

Οι Αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Κεραμεικού, από το ύψος της οδού Κολωνού.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες της «Ζούγκλας»