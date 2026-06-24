Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (24/6) σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι, στο κέντρο της πόλης, κοντά σε κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με 28 οχήματα, ένα κλιμακοφόρο όχημα και 11 πυροσβέστες, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή εθελοντών που συμμετέχουν στην προσπάθεια περιορισμού της.

Στο κτήριο έχουν προκληθεί εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ έχουν απομακρυνθεί πολίτες από τις διπλανές πολυκατοικίες.

Εξαιτίας της φωτιάς, πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι αν και το ξενοδοχείο δεν λειτουργεί, βρίσκονταν μέσα σε αυτό νεαρά άτομα όταν ξέσπασε η φωτιά.

Στο σημείο, εκτός από την ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, βρίσκεται και το ΕΚΑΒ.

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Πηγή: korinthostv.gr