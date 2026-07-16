Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης (16/7) μετά από φωτιά που ξέσπασε στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν έξι οχήματα της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες που επιχειρούν αυτήν την ώρα στην πίσω πλευρά του καταστήματος προκειμένου να μην επεκταθεί η πυρκαγιά.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, ενώ την περιοχή έχει καλύψει ένα μαύρο σύννεφο καπνού.

#Πυρκαγιά σε κατάστημα σε περιοχή του δήμου Αχαρνών. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Μενίδι.