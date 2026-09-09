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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ παράλληλα έγινε συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
#Πυρκαγιά σε χωρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2026