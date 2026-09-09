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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ παράλληλα έγινε συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: