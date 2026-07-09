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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου στον Ασπρόπυργο, καθώς ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση.

Λίγο πριν τις 08:00 προκλήθηκε η φωτιά και αμέσως κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 4 ειδικά βραχιονοφόρα, ενώ παράλληλα συνδράμει και από αέρος ένα ελικόπτερο.

Δείτε βίντεο από τον πυκνό καπνό:

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων. Σημειώνεται πως εντός των εγκαταστάσεων της υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου.

Η αρχική ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026

Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο διενεργούνται οι εξής διακοπές της κυκλοφορίας:

Οδός Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου έως τη Λ. ΝΑΤΟ, Οδός Αγ. Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου, ρεύμα προς Μεγαρίδος και Οδός Χίου από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου.

Ήχησε 112 για εκκένωση

Λίγο μετά τις 08:30, στους κατοίκους της περιοχής έφτασε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για εκκένωση.

«Πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπρόπυργου της Περιφέρειας Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου», γράφει στο μήνυμα.

Δείτε εικόνες από την φωτιά στον Ασπρόπυργο: