Μεγάλη φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στα Διαβατά Θεσσαλονίκης κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής τα ξημερώματα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, με πυκνούς καπνούς να έχουν απλωθεί σε μεγάλο τμήμα της πόλης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο εγκατάστασης ανακύκλωσης στη βιομηχανική περιοχή των Διαβατών, ανάμεσα στην παλιά εθνική οδό, τις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων και την Εγνατία Οδό.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 04:45, με την κινητοποίηση να είναι άμεση.

18 πυροσβέστες και έξι οχήματα στη μάχη με τις φλόγες

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Δέλτα με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Τα πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιούν συνεχείς μετακινήσεις για την τροφοδοσία της επιχείρησης με νερό, καθώς η φύση των υλικών που βρίσκονται στον χώρο δυσκολεύει σημαντικά την πλήρη κατάσβεση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν την επιχείρηση, καθώς η πλήρης κατάσβεση αναμένεται να είναι χρονοβόρα.

Ο καπνός σκέπασε μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης

Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα από τον πυκνό καπνό, ο οποίος έχει μεταφερθεί σε μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης.

Η έντονη μυρωδιά είναι αισθητή ακόμη και αρκετά μακριά από το σημείο της πυρκαγιάς, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα σε περιοχές της πόλης.

Η μεγάλη έκταση του καπνού συνδέεται και με τα υλικά που καίγονται στην εγκατάσταση.

Πλαστικά και ογκώδη υλικά δυσκολεύουν την κατάσβεση

Σε χώρους ανακύκλωσης βρίσκονται συσσωρευμένες μεγάλες ποσότητες πλαστικών και ογκωδών αντικειμένων, τα οποία μπορούν να συντηρούν τη φωτιά για μεγάλο χρονικό διάστημα και να δυσχεραίνουν την πρόσβαση των πυροσβεστών στις εστίες.

Για την πλήρη αντιμετώπιση τέτοιων πυρκαγιών απαιτούνται μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ συχνά χρησιμοποιούνται και μηχανήματα έργου για μετακίνηση ή επιχωμάτωση των καμένων υλικών.

Αυτός είναι και ο λόγος που στην επιχείρηση συμμετέχουν μηχανήματα του Δήμου Δέλτα.

Δεν απειλούνται σπίτια

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχουν κατοικίες σε άμεσο κίνδυνο την εστία της φωτιάς.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε βιομηχανική ζώνη, όπου οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε σχετική απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που περιορίζει τον άμεσο κίνδυνο επέκτασης σε κατοικημένες περιοχές ή γειτονικές επιχειρήσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί θα εξετάσουν τον χώρο και τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής εστία και τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.