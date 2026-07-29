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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας στη θέση Πάτημα, για πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης.

Στο σημείο επιχειρούν επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.

Επίσης συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, υδροφόρες των Δήμων Μαρκοπουλου, Κρωπίας και Αρτέμιδας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Η περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά:

Ακολουθούν φωτογραφίες από το σημείο της φωτιάς:









