Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών, στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, στο Μενίδι, στην Αττική.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Λόγω των εύφλεκτων υλικών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν έξι οχήματα με 22 πυροσβέστες, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο εργοστάσιο πλαστικών.