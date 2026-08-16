Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα της Κυριακής, 16 Αυγούστου, στο εργοστάσιο παραγωγής ειδών συσκευασίας της εταιρείας «Καράτζης Α.Ε.», στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας – Αθηνών. Ωστόσο, οι φλόγες άφησαν πίσω τους τεράστια καταστροφή, ενώ η ατμόσφαιρα στην περιοχή παραμένει ασφυκτική.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραδόθηκε στις φλόγες και κάηκε ολοσχερώς. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα του μετώπου, η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνεχίζεται αδιάκοπα, καθώς εντοπίζονται ακόμη ενεργές μικροεστίες στο εσωτερικό του κατεστραμμένου κτηρίου.

Λόγω των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, η Παλαιά Εθνική Οδός παραμένει κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Μαύρο νέφος και μήνυμα από το 112

Η φωτιά πήρε γρήγορα απειλητικές διαστάσεις, σημαίνοντας γενικό συναγερμό. Λόγω των ιδιαίτερων, εύφλεκτων υλικών συσκευασίας που βρίσκονταν στο εργοστάσιο, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο, πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού που σκέπασε μεγάλο μέρος του ουρανού της Λάρισας, ορατό από απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Η αποπνικτική ατμόσφαιρα οδήγησε την Πολιτική Προστασία στην άμεση ενεργοποίηση του 112. Οι κάτοικοι της Λάρισας και των γύρω περιοχών έλαβαν επείγουσα ειδοποίηση στα κινητά τους, με την οποία καλούνταν να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα, να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών για να προστατευτούν από τον τοξικό καπνό.

Η μάχη των δυνάμεων με τις φλόγες

Ο αρχικός φόβος για ραγδαία επέκταση της φωτιάς, εξαιτίας των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, προκάλεσε την ακαριαία και μαζική κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Στο πύρινο μέτωπο έσπευσαν και συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεση 30 πυροσβέστες, 13 πυροσβεστικά οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής και πλήθος υδροφόρων οχημάτων από τους τοπικούς δήμους (ΟΤΑ), που συνδράμουν καθοριστικά στο έργο της Πυροσβεστικής.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για τυχόν εγκλωβισμούς ή τραυματισμούς πολιτών ή εργαζομένων. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν άγνωστα και θα διερευνηθούν μόλις ολοκληρωθεί η κατάσβεση, με τις Αρχές να αναμένεται να προχωρήσουν σε νεότερες ανακοινώσεις και λεπτομερή καταγραφή των υλικών ζημιών.

Με πληροφορίες από larissapress.gr, larissanet.gr, onlarissa.gr