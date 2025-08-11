Φωτιά βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη στα Πετράλωνα Μεσσηνίας.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση. Στις προσπάθειες κατάσβεσης μετέχουν 45 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν οι ΟΤΑ με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Στις 13:22 ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε επιφυλακή.