Δύσκολες στιγμές έζησαν οι οδηγοί σήμερα το πρωί, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, όταν ένα φορτηγό τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες στο ύψος του Επταπυργίου, κινούμενο στο ρεύμα προς τα δυτικά.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς κινητοποίησε αμέσως τις Αρχές, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να σπεύδει στο σημείο με ισχυρή δύναμη δέκα οχημάτων για την κατάσβεση.

Αν και οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, το περιστατικό προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη ροή των οχημάτων, δημιουργώντας μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων στην περιοχή.

Πηγή: thestival