Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς πυρκαγιά ξέσπασε σε δύο ηλεκτρικά πατίνια που βρισκόντουσαν σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο χώρο στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Σπύρου Τρικούπη και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε περίπου στις 09:00. Σύμφωνα με πληροφορίες δύο άνδρες, ηλικίας 35 και 19 ετών, που βρίσκονταν στον χώρο υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα στα άνω άκρα.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους εγκαυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο, πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής. Στο σημείο του περιστατικού έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι έσβησαν άμεσα τη φωτιά.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ισογειο χώρο σε περιοχή του δήμου Αθηναίων. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 12, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.