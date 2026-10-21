Την ανάγκη για διαρκή εγρήγορση και λήψη μέτρων ασφαλείας στα σκάφη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), Γιώργος Βάλλης, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό πυρκαγιάς σε ιστιοπλοϊκό στο Λαύριο.

Αφού εξήρε την άμεση και αποτελεσματική επέμβαση του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς σε γειτονικά σκάφη, ο κ. Βάλλης απηύθυνε σαφή έκκληση προς τους ιδιοκτήτες για τακτική συντήρηση, τεχνικούς ελέγχους και διαρκή επιτήρηση από τα πληρώματα, τονίζοντας πως «η ασφάλεια δεν είναι εποχική υπόθεση».

Δήλωση Γιώργου Βάλλη, Προέδρου ΠΕΠΙΕΘ

«Το σημερινό περιστατικό στο Λαύριο αποτελεί μια σοβαρή υπενθύμιση ότι η ασφάλεια των σκαφών δεν σταματά με το τέλος της θερινής περιόδου. Ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, απαιτείται αυξημένη προσοχή, υπευθυνότητα και ουσιαστική πρόληψη από όλους.

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος Λαυρίου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την άμεση κινητοποίηση, την αποτελεσματική παρέμβαση και τον επαγγελματισμό τους. Η έγκαιρη ανταπόκρισή τους συνέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό της πυρκαγιάς στο εσωτερικό του ιστιοπλοϊκού, αποτρέποντας την επέκτασή της σε άλλα σκάφη και την πρόκληση ακόμη μεγαλύτερων ζημιών. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για το έργο και την προσφορά τους.

Παράλληλα, απευθύνουμε σαφή έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες σκαφών να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χειμερινή περίοδο. Τα σκάφη δεν πρέπει να εγκαταλείπονται χωρίς πλήρωμα και την απαραίτητη επιτήρηση και φροντίδα. Η παρουσία των πληρωμάτων είναι σημαντική για την πρόληψη κινδύνων, την έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων και την προστασία τόσο του ίδιου του σκάφους όσο και των ανθρώπων και των περιουσιών που βρίσκονται γύρω του.

Είναι απαραίτητο οι ιδιοκτήτες να προχωρούν έγκαιρα σε όλες τις προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης (maintenance), στους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους και στις απαιτούμενες επισκευές, με αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας και πυρασφάλειας. Στόχος πρέπει να είναι τα σκάφη να διατηρούνται σε ασφαλή και αξιόπλοη κατάσταση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, πληρώματα, εργαζόμενοι στις μαρίνες και ξένες περιουσίες.

Δεν πρέπει να περιμένουμε να συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό για να αντιληφθούμε τη σημασία της πρόληψης. Μια πυρκαγιά μπορεί να επεκταθεί σε γειτονικά σκάφη, να προκαλέσει μεγάλες υλικές ζημιές και, κυρίως, να θέσει ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.

Η ασφάλεια δεν είναι εποχική υπόθεση και η συντήρηση δεν είναι επιλογή, αλλά βασική υποχρέωση. Καλούμε όλους τους ιδιοκτήτες να συνεργάζονται με τα πληρώματά τους, να μην αφήνουν τα σκάφη χωρίς την απαιτούμενη φροντίδα και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να προλαμβάνονται αντίστοιχα περιστατικά. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των εργαζομένων και των περιουσιών πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για όλους μας».