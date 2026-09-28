Πυρκαγιά ξέσπασε, γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα, σε καφετέρια που στεγάζεται στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Κασταμονής, στη Νέα Ιωνία. Η ταχύτατη επέκταση της φωτιάς στους επάνω ορόφους προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς οι ένοικοι του κτηρίου πιάστηκαν κυριολεκτικά στον ύπνο.

Το κατάστημα εστίασης από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές υλικές ζημιές υπέστησαν τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους του κτηρίου. Η ένταση της πυρκαγιάς ήταν τέτοια που, ώρες μετά την αρχική εκδήλωσή της, καπνοί συνέχιζαν να αναδύονται από τους εσωτερικούς χώρους και τα μπαλκόνια, διατηρώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σε επιφυλακή.

Οι κάτοικοι περιγράφουν στιγμές απόλυτου τρόμου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, της φωτιάς προηγήθηκε ένας δυνατός κρότος, με μια γυναίκα να αναφέρει πως μετά την έκρηξη είδε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα τις φλόγες έξω από το παράθυρό της και το κτήριο να παραδίδεται στο πυρ μέσα σε μόλις μισή ώρα.

Άλλος ένοικος δήλωσε πως ξύπνησε απότομα όταν η σύζυγός του τον ειδοποίησε ότι το μπαλκόνι τους καιγόταν, επιβεβαιώνοντας την αστραπιαία εξάπλωση του πύρινου μετώπου.

Ο πανικός που ακολούθησε οδήγησε ορισμένους ενοίκους να διαφύγουν εγκαίρως από την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας. Ωστόσο, οι πυκνοί καπνοί εγκλώβισαν άλλους στα διαμερίσματά τους, με αποτέλεσμα να αναζητήσουν σωτηρία στην ταράτσα του κτηρίου. Από εκεί, απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια χάρη στη συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, η κυκλοφορία στο σημείο είχε διακοπεί. Μαρτυρίες αναφέρουν πως οι εκρήξεις που σημειώθηκαν ήταν τουλάχιστον τρεις.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα ακριβή αίτια του συμβάντος, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο ατυχήματος που σχετίζεται με φιάλες υγραερίου ή άλλα εύφλεκτα υλικά που πιθανόν βρίσκονταν στο κατάστημα.

Υπενθυμίζεται πως το συγκεκριμένο καφέ είχε βρεθεί στο επίκεντρο των αστυνομικών αρχών πριν από περίπου τρία χρόνια, όταν στον χώρο του είχε σημειωθεί συμπλοκή με πυροβολισμούς, η οποία είχε καταλήξει στον θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα.