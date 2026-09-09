Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (9/9) σε χώρο καταστήματος στον Πειραιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κατάστημα με υφάσματα επί της οδού Νικήτα, στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως και κοντά στη συμβολή με την οδό Γούναρη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος επέκτασής της σε παρακείμενους χώρους και κτήρια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν συνολικά 22 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση έχει ενταχθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει πυκνούς καπνούς, οι οποίοι έχουν καλύψει μεγάλο τμήμα της περιοχής και είναι ορατοί από αρκετά σημεία του Πειραιά.

Το κατάστημα έχει καταστραφεί ολοσχερώς.