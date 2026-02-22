Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, 22 Φεβρουαρίου, σε εγκαταστάσεις επιχείρησης πώλησης αθλητικών ειδών, οι οποίες βρίσκονται επί της Λεωφόρου Σπατών, στο 18ο χλμ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:30.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 21 πυροσβέστες, με εννιά οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συμβάλλουν εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.

Μεγάλη προσοχή αποφύγετε την Σπάτων

Δημοσιεύτηκε από Κώστας Γκουγκάκης στις Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026

 

