Φωτιά σε κατάστημα περιποίησης νυχιών στη Νέα Σμύρνη ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Καταστράφηκε ολοσχερώς

Το περιστατικό συνέβη σε κατάστημα περιποίησης νυχιών, στην πλατεία Ηρώων Κύπρου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Στο σημείο έσπευσαν για να επιχειρήσουν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε κατάστημα, στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 4, 2026

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς αλλά δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε κοντινά κτήρια.