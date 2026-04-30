Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε εμπορικό κατάστημα στην περιοχή του Ίλιον. Η φωτιά καίει στο κατάστημα «Κυπαρίσσης» στην συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης, το οποίο βρίσκεται σε ισόγειο διώροφης κατοικίας.

Υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις, ενώ η φωτιά έχει επεκταθεί σε όλο το κτήριο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν να τη θέσουν υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν, ενώ έχει εκκενωθεί όλο το κτήριο από τους διαμένοντες.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.