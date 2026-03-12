Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κέντρο του Ηρακλείου, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε κατάστημα με εκκλησιαστικά είδη επί της οδού Αγίου Μηνά.

Οι φλόγες έγιναν αντιληπτές λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής με τρία οχήματα και επτά υπαλλήλους.

Η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστών είχε ως αποτέλεσμα το σβήσιμο της φωτιάς πριν αυτή δημιουργήσει κίνδυνο επέκτασης σε παρακείμενα κτήρια στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματίες, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Για το περιστατικό και προκειμένου να γίνουν γνωστά τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς, διενεργείται προανάκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πηγή: patris