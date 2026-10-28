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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 28 Οκτωβρίου, σε ισόγειο κατάστημα στην οδό Μενάνδρου, στο Μεταξουργείο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ οι δυνάμεις δίνουν μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της ώστε να μην επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματισμούς.