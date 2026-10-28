Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 28 Οκτωβρίου, σε ισόγειο κατάστημα στην οδό Μενάνδρου, στο Μεταξουργείο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ οι δυνάμεις δίνουν μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της ώστε να μην επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματισμούς.