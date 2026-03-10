Φωτιά ξέσπασε χθες το βράδυ (9/3) σε κοντέινερ στο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έναν από τους οικίσκους του κέντρου κράτησης. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ένας από τους κρατούμενους ακούγεται να λέει: «Δεν είναι καθόλου ασφαλές εδώ. Θα πεθάνουμε όλοι. Παρακαλώ αφήστε μας να βγούμε έξω».

Η φωτιά τέθηκε σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο και περιορίστηκε στο συγκεκριμένο σημείο, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους των εγκαταστάσεων. Λίγη ώρα αργότερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να τη σβήσουν πλήρως, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ παραμένει ασαφές αν προηγήθηκε κάποιο επεισόδιο εντός του κέντρου κράτησης. Οι αρμόδιες Aρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε το περιστατικό.