Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής μετά την εκδήλωση φωτιάς σε οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε ενημέρωση για το περιστατικό λίγο μετά τις 09:00.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε ο επιχειρησιακός μηχανισμός, με δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη να σπεύδουν στο σημείο. Το ένα απέπλευσε από τη Σύρο και το δεύτερο από το Λαύριο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης και αντιμετώπισης του περιστατικού συνδράμει επίσης πυροσβεστικό πλοίο, το οποίο ξεκίνησε από τον Πειραιά με προορισμό το σημείο του συμβάντος.