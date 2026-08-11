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Φωτιά ξέσπασε στη στέγη σχολείου σήμερα Τρίτη (11/08) το απόγευμα γύρω στις 17.00 το απόγευμα στη συμβολή των οδών Ανθέων και Παπανδρέου στην Αρτέμιδα Αττικής.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 10 οχήματα,

Προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με το irafina.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στη στέγη του 1ου Γυμνασίου.

Η εστία εντοπίζεται στη μόνωση κάτω από τα κεραμίδια, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι χρειάστηκε να ξηλώσουν την πόρτα του σχολικού συγκροτήματος για να αποκτήσουν πρόσβαση και να επιχειρήσουν από την οροφή του κτηρίου.