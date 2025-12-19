Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/12) σε παλιό ξενοδοχείο στο κέντρο της Χαλκίδας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες τις πρώτες πρωινές. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη φωτιά που σημειώνεται μέσα σε ένα μήνα στο συγκεκριμένο κτήριο, όπως γράφει το eviathema.gr.

Δείτε βίντεο από τις φλόγες που κατακλύζουν το κτήριο:

Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεση, προσπαθώντας να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά οικήματα, καθώς η εστία πυρός βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες εντός του εγκαταλελειμμένου κτηρίου.