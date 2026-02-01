Υπό έλεγχο τέθηκε το βράδυ του Σαββάτου η φωτιά που είχε ξεσπάσει το απόγευμα σε πολυκατοικία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στον 3ο και 4ο όροφο. Απεγκλωβίστηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τέσσερα διαμερίσματα υπέστησαν υλικές ζημιές.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις φλόγες – Απεγκλωβίστηκε ένας ηλικιωμένος

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 16 πυροσβέστες, έξι οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα και έδωσαν μάχη με τις φλόγες, καταφέρνοντας να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά το βράδυ του Σαββάτου.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμερίσματα, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Επιχείρησαν 16 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 31, 2026

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής απομάκρυναν από το κλιμακοστάσιο έναν ηλικιωμένο άνδρα με αναπνευστικά προβλήματα, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Υλικές ζημιές σε τέσσερα διαμερίσματα

Τέσσερα διαμερίσματα υπέστησαν υλικές ζημιές. Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, προκαλώντας ζημιές και σε άλλα τρία διαμερίσματα.

Σημειώνεται ότι από την πυρκαγιά δεν γλίτωσε και ένα Ι.Χ. όχημα που ήταν σταθμευμένο κάτω από την πολυκατοικία, το οποίο υπέστη ζημιές από τα φλεγόμενα υλικά που έπεσαν.

Τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Δείτε το βίντεο της «Ζούγκλας» πριν ακόμη οι Δυνάμεις της Πυροσβεστικής μεταβούν στο σημείο: