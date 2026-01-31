Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (31/1), σε πολυκατοικία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και συγκεκριμένα στον 3ο και 4ο όροφο.

Δείτε το βίντεο της «Ζούγκλας» πριν ακόμη οι Δυνάμεις της Πυροσβεστικής μεταβούν στο σημείο:

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, προκαλώντας ζημιές και σε διαμέρισμα του επάνω ορόφου.

Από την πυρκαγιά δεν γλίτωσε και ένα Ι.Χ. όχημα που ήταν σταθμευμένο κάτω από την πολυκατοικία, το οποίο υπέστη ζημιές από τα φλεγόμενα υλικά που έπεσαν.

Στο σημείο έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, ενώ οι Δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν την επιχείρηση για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.