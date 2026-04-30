Μια σχολή πολεμικών τεχνών στο Περιστέρι μπήκε τα ξημερώματα στο στόχαστρο εμπρηστών.

Ήταν λίγο μετά τις 3 το πρωί όταν στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου άρχισαν να βγαίνουν καπνοί και φλόγες από την σχολή Τάε Κβον Ντο που βρίσκεται στον πρώτο όροφο κτηρίου.

Η πυροσβεστική πήγε στο σημείο με δυο οχήματα και οκτώ πυροσβέστες και ύστερα από λίγη ώρα κατάφερε να θέσει την φωτιά υπό έλεγχο.

Στην έρευνα που ακολούθησε οι Αρχές βρήκαν υπολείμματα εμπρηστικού μηχανισμού και συγκεκριμένα, πλαστικά μπουκάλια με κάποιο εύφλεκτο υγρό αλλά και ένα μπουκάλι με στουπί.

Από την φωτιά προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη σχολή και ήδη έχει ξεκινήσει ερευνά για τον εντοπισμό των δραστών καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της περιοχής.