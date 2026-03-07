Πυρκαγιά, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 7 Μαρτίου, σε τρία σκάφη που βρίσκονταν σε νεωλκείο της χερσαίας ζώνης του λιμένα Σύρου, προκαλώντας κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Ξέσπασε στις εγκαταστάσεις του παραδοσιακού ταρσανά της Σύρου, προκαλώντας συναγερμό στις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cyclades24, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα σε τουριστικό σκάφος και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε γειτονικά σκάφη. Από τη φωτιά, δύο σκάφη κάηκαν ολοσχερώς, ενώ ένα ακόμη υπέστη σημαντικές ζημιές.

Η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τα σκάφη ήταν πολυεστερικά και υπήρχε αυξημένος κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί και σε άλλα που βρίσκονταν στον χώρο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης με οχήματα και προσωπικό, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας, της Περιφέρειας, του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας.

Στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς συμμετείχαν επίσης εθελοντές και πολίτες, ενώ πυκνοί καπνοί είχαν καλύψει την Ερμούπολη.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται σοβαρό περιστατικό στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς στις 10 Αυγούστου 2020 είχε ξεσπάσει και πάλι μεγάλη φωτιά, κατά την οποία είχε καεί θαλαμηγός.

Φως στα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να δώσει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.