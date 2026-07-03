Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου, καθώς πυρκαγιά ξέσπασε σε σκάφος αναψυχής ανοιχτά της Αναβύσσου.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς κινητοποιήθηκαν περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και σκάφος της Πυροσβεστικής.

Δείτε βίντεο με το γιοτ μέσα στις φλόγες:

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις επιβάτες του φλεγόμενου γιοτ είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε άλλο σκάφος. Παράλληλα, οι καλές καιρικές συνθήκες λειτουργούν ως σύμμαχος των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Εκδήλωση πυρκαγιάς σε ταχύπλοο σκάφος ελληνικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης με 4 επιβαίνοντες, οι οποίοι περισυλλέχθηκαν από παραπλέον σκάφος, καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή μεταβαίνουν 2 ΠΛΣ, 2 πλοιάρια της Π.Υ. και 2 ιδιωτικά σκάφη με στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ».

Δήλωση του Cpt. Dr. Γεωργίου Βάλλη, Προέδρου της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.

«Βλέπουμε δυστυχώς να καταγράφεται μια ανησυχητική αύξηση σε θαλάσσια ατυχήματα και περιστατικά που σχετίζονται με σκάφη αναψυχής και ταχύπλοα, τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί μέσα από σωστή οργάνωση, επαγγελματική συντήρηση και συνεχή τεχνικό έλεγχο.

Το πρόσφατο περιστατικό με την εκδήλωση φωτιάς σε ταχύπλοο ανοιχτά της Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση δυνάμεων και τη διάσωση των επιβαινόντων, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά συμβάντων που αναδεικνύουν τις ίδιες χρόνιες παθογένειες στον χώρο της θαλάσσιας δραστηριότητας αναψυχής.

Σε πολλές περιπτώσεις, η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στην ανεπαρκή συντήρηση των σκαφών κατά τη χειμερινή περίοδο. Η έλλειψη συστηματικών ελέγχων, η μη έγκαιρη αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων και η αντιμετώπιση του σκάφους ως «εποχικό αντικείμενο» και όχι ως ενεργό ναυτικό μέσο, δημιουργούν συνθήκες αυξημένου κινδύνου.

Παράλληλα, ένα εξίσου κρίσιμο ζήτημα είναι η μη επάρκεια εξειδικευμένων πληρωμάτων και τεχνικού προσωπικού που θα πρέπει να παρακολουθούν και να επιβλέπουν τα σκάφη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η ναυτική ασφάλεια δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στους θερινούς μήνες ή στις περιόδους αυξημένης χρήσης. Απαιτεί συνεχή παρουσία επαγγελματιών που γνωρίζουν σε βάθος το σκάφος, τις ανάγκες του και τις ιδιαιτερότητές του.

Δεν πρέπει επίσης να υποτιμάται η επίδραση των ακραίων θερμοκρασιών που καταγράφονται πλέον τους καλοκαιρινούς μήνες. Η θερμική καταπόνηση σε ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, δεξαμενές, καύσιμα και υλικά, σε συνδυασμό με πιθανή ελλιπή συντήρηση, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για σοβαρά περιστατικά.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μια εικόνα που απαιτεί άμεση ευαισθητοποίηση και αλλαγή νοοτροπίας. Η ασφάλεια στη θάλασσα δεν είναι τυπική υποχρέωση ούτε διαδικασία διεκπεραίωσης. Είναι διαρκής ευθύνη, που ξεκινά από τον ιδιοκτήτη, συνεχίζεται από το πλήρωμα και ολοκληρώνεται μέσα από επαγγελματικό έλεγχο, εκπαίδευση και συνέπεια.

Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. επισημαίνει την ανάγκη για ενίσχυση των προτύπων συντήρησης και λειτουργίας των σκαφών, καθώς και για την καθιέρωση σταθερής παρουσίας εξειδικευμένων πληρωμάτων, ώστε τέτοια περιστατικά να μειωθούν ουσιαστικά και όχι απλώς να καταγράφονται μετά το γεγονός».

Εικόνες από τους καπνούς στη μέση της θάλασσας:

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γνωστοποιηθεί τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά και αναμένεται να διερευνηθούν μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και διασφαλιστεί η ασφάλεια του σκάφους.