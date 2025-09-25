Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα (25/09), το μεσημέρι σε σπίτι στην περιοχή των Πολιτικών στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του eviaonline, ο ιδιοκτήτης έχει υποστεί εγκαύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Το σπίτι, όπως φαίνεται και στην φωτογραφία, έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αλλά και εθελοντές.