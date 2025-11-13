Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σκάφη, στην Ακτή Θεμιστοκλέους, στον Πειραιά.

Όπως έγινε γνωστό, τρία σκάφη έχουν βυθιστεί, ενώ ένα ακόμη είναι στις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο, που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.

Παράλληλα στο νερό έχουν μπει ειδικά φράγματα προκειμένου να αποφευχθεί ρύπανση των υδάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Αυτόπτης μάρτυρας σημείωσε στο MEGA πως η φωτιά ξεκίνησε από ένα ξύλινο σκάφος και επεκτάθηκε σε 3 πολυτελή γιοτ στην Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά.

Επιμέλεια: A.A.