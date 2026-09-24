Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (24/9) σε βυτιοφόρο όχημα που μετέφερε υγραέριο. Το συμβάν σημειώθηκε στο 140ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, κοντά στην Άρτα, στο ρεύμα που οδηγεί προς Πάτρα.

Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από το λάστιχο του οχήματος και στη συνέχεια επεκτάθηκε, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο σημείο.

Ο οδηγός του οχήματος αντέδρασε ψύχραιμα και κατάφερε να βγει σώος, ενώ προχώρησε άμεσα στην αποσύνδεση του τράκτορα από το επικίνδυνο φορτίο, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς, διαθέτοντας συνολικά 18 πυροσβέστες και 6 επιχειρησιακά οχήματα.

Στην περιοχή εφαρμόζονται ήδη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό, μεταξύ άλλων και στον Α/Κ Άρτας, λόγω εργασιών, επομένως η κίνηση των οχημάτων στο σημείο χρειάζεται αυξημένη προσοχή.