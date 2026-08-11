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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τρίτης 11 Αυγούστου, καθώς ξέσπασε φωτιά στο Ελληνικό Αττικής. Το συμβάν εκτυλίσσεται σε υπόγειο χώρο πάρκινγκ πολυκατοικίας περίπου 350 τ.μ. στην οδό Ερμού.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκαν και εκρήξεις.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

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