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Δασική πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Αυγούστου, στα Άγραφα Ευρυτανίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 πυροσβεστικά οχήματα και 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026