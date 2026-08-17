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Δασική πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Αυγούστου, στα Άγραφα Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 πυροσβεστικά οχήματα και 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.