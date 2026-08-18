Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) στα Αϊβαλιώτικα Βόλου, στη Μαγνησία, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.