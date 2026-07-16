Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αρμόλια της Χίου, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να έχει κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 20 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχει και ένα ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος.

Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής.

Η περιοχή των Αρμολίων βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες κατά την αντιπυρική περίοδο δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο για γρήγορη εξάπλωση των πυρκαγιών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένων περιοχών ή για τραυματισμούς, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν την προσπάθεια για τον έλεγχο της φωτιάς.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε επικίνδυνο μέτωπο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων.