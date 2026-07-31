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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση και ελαιώνες, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν τις προσπάθειες κατάσβεσης στα Φίχτια Αργολίδας.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Άργος και Ναύπλιο, με τη συνδρομή υδροφόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή εναέριων μέσων.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. διέκοψε την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους – Κορίνθου, στο ύψος των Φιχτίων, για την ασφάλεια των οδηγών και τη διευκόλυνση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Βίντεο της «Ζούγκλας» από την περιοχή:

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