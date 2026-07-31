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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση και ελαιώνες, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν τις προσπάθειες κατάσβεσης στα Φίχτια Αργολίδας.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Άργος και Ναύπλιο, με τη συνδρομή υδροφόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή εναέριων μέσων.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. διέκοψε την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους – Κορίνθου, στο ύψος των Φιχτίων, για την ασφάλεια των οδηγών και τη διευκόλυνση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φίχτι της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας απομακρυνθείτε προς #Άργος ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Βίντεο της «Ζούγκλας» από την περιοχή: