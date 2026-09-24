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Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:00 σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, σε χώρο γραφείων εντός εργοστασίου παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων στην περιοχή Βαθύ Χαλκίδας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Παράλληλα, ο Δήμος Χαλκιδέων συνδράμει στο έργο της Πυροσβεστικής παρέχοντας υδροφόρες.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς στους υπόλοιπους χώρους της εγκατάστασης.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.
#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στο Βαθύ Χαλκίδας. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 24, 2026