Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Αυγούστου στις αρχές, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 14:30, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ταχύτατα ισχυρές επίγειες δυνάμεις, αποτελούμενες από 28 πυροσβέστες, έξι οχήματα, καθώς και δύο ειδικές ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ.

Τις προσπάθειες κατάσβεσης ενισχύουν από αέρος δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Δεσκάτης, ο οποίος συνδράμει στην επιχείρηση διαθέτοντας υδροφόρα οχήματα για τον ανεφοδιασμό των δυνάμεων.

Ταυτόχρονα με το μέτωπο της κατάσβεσης, έχει ήδη ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων, το οποίο μεταβαίνει στην περιοχή για συλλογή στοιχείων και διερεύνηση των ακριβών αιτίων που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.